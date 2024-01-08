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Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor Berabere Kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor arasında oynanan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Her iki takım da haftayı 1 puanla kapattı. Maç, Sümer Stadı'nda oynandı ve hakemler Hakan Çam, Nusret Yıldırım ve İbrahim Bayram'dı. Goller, Doğukan Balıkçı, Tahir Can Çeçen ve Berat Aydemir tarafından atılan Argıncıkspor'a karşılık, Mustafa Erginer ve Halil İbrahim Arslan'ın golleriyle Kocasinan Yemlihaspor'dan geldi. Kocasinan Yemlihaspor'dan Mustafa Erginer, maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.

Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor Berabere Kaldı
08.01.2024 - 15:46,
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 12. haftasında Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Hakan Çam, Nusret Yıldırım, İbrahim Bayram

Argıncıkspor: Semih Bahar (Ömer Keleş dk.73), Ali Bıyık, Sedat Kurt, Tahir Can Çeçen, Yavuz selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, İsmail Efe (Dursun Erdem dk.58), Emircan Yıldırım (Süleyman Çetiner dk.70), Doğukan Balıkçı, Mustafa Şafak, Berat Aydemir

Kocasinan Yemlihaspor: Serdar Öztürk, Abdulkadir Oğuz (Yakup Yalçınkaya dk.66), Mustafa Yıldırım, Ömer Yasin Evler, Yunus Emre Kulan, Ferdi Yılmaz (Kahraman Eyüp Alan dk.85), Yusuf Eroğlu, Yusuf Soysal, Halil İbrahim Aslan, Mustafa Bartu, Mustafa Erginer

Goller: Doğukan Balıkçı (dk.62), Tahir Can Çeçen (dk.80), Berat Aydemir (dk.85 pen) (Argıncıkspor), Mustafa Erginer (dk.14 pen), Halil İbrahim Arslan (dk.57 ve 69) (Kocasinan Yemlihaspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Erginer (dk.90) (Kocasinan Yemlihaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Argıncıkspor ile Kocasinan Yemlihaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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