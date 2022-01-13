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Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu - Son Dakika

Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu

13.01.2022 09:25
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu

Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi son 6 yılda 5. kez Erkekler Futsal Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi son 6 yılda 5. kez Erkekler Futsal Turnuvası'nda şampiyon oldu.

2021-2022 Genç Erkekler Futsal turnuvasında final maçında Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi rakibi Celal Bayar Anadolu Lisesi'ni 7-1 mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Turnuva boyunca 6 maç oynayan Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi rakip filelere 49 gol atarken kalesinde ise 8 gol yedi ve hiç kırmızı kart görmedi. Geçmiş sezonlarda Türkiye 2.si ve Türkiye 3.sü olan Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bu sezon Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Kayhan Eryılmaz, " Son 6 yılda beşinci şampiyonluğumuz. Namağlup şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Hedefimiz şimdi Türkiye şampiyonu olmak. Bize bu yolda bize destek olan okul idaremize, öğretmen arkadaşlarımıza ve Tercih Eğitim Kurumları Ali Çiftçi hocama çok teşekkür ediyorum. Yaz tatilinde başlayan antrenmanlarımız ve çalışmalarımız sayesinde hak ederek elde ettiğimiz bu şampiyonluğu bize destek olan herkese hediye ediyoruz. Yüreklerini ortaya koyan parkenin aslanları öğrencilerimin de gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

İşte Arif Molu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Arif Molu MTAL 11-1 Özel Sınav Odak Anadolu Lisesi

Arif Molu MTAL 10-0 Küçükçalık Anadolu Lisesi

Arif Molu MTAL 8-4 Özel Simya Koleji

Arif Molu MTAL 7-1 Hacı Ahmet Arısoy

Arif Molu MTAL 6- Mimarsinan MTAL

Arif Molu MTAL 7-1 Celal Bayar Anadolu Lisesi - KAYSERİ

Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu

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Anadolu Lisesi, Celal Bayar, Şampiyon, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu - Son Dakika
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