Arjantin Benin'i 3-0 yendi, Messi penaltıdan son milli takım golüyle vedalaştı - Son Dakika
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Arjantin Benin'i 3-0 yendi, Messi penaltıdan son milli takım golüyle vedalaştı

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Arjantin Benin\'i 3-0 yendi, Messi penaltıdan son milli takım golüyle vedalaştı
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Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında 71. dakikada penaltıdan son milli takım golünü atarak milli takım kariyerini noktaladı. Monumental Stadı'ndaki veda maçında 90 dakika sahada kalan Messi, 208 maçta 126 gol ve 6 kupa kazandı.

39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı.

River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

Yıldız futbolcu, Benin'i 3-0 yendikleri maçtaki son golü, 71. dakikada penaltıdan kaydetti. Bu gol, Messi'nin milli takım kariyerindeki son golü oldu. Messi, milli takımdaki son maçında 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ardından statta taraftarlara bir konuşma yapan Messi, "Minnettar, gururlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan stat, Messi'nin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor.

Arjantinli futbolcu, 21 yıl boyunca sahaya çıktığı 208 maçta sırtında taşıdığı milli takım formasıyla 126 gol attı ve 6 kupa kazandı.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli formayla çıktığı 29 maçta 23 galibiyet ve 6 beraberlik yaşarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 20 gol kaydetti.

Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.

Söz konusu müsabakalarda 126 gol atan Arjantinli futbolcu, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirdi.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 Finalissima, 1 olimpiyat ve 1 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

Kaynak: AA
Lionel MessiMilli TakımArjantinFutbolSporSon Dakika

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