Arjantin, Cezayir'i 3-0 Yenerek Dünya Kupası'na Başladı - Son Dakika
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Arjantin, Cezayir'i 3-0 Yenerek Dünya Kupası'na Başladı

17.06.2026 06:18
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki maçta Arjantin, Messi'nin hat-trick yaptığı Cezayir'i 3-0 yendi.

Stat: Kansas

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kopsik (Polonya)

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel (Dk. 46 Molina), Lisandro Martinez, Romero (Dk. 80 Otamendi), Medina, de Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi (Dk. 80 Nico Paz), Almada (Dk. 55 Nico Gonzalez), Lautaro Martinez (Dk. 55 Julian Alvarez)

Cezayir: Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini, Chaibi, Boudaoui (Dk. 64 Aouar), Bentaleb (Dk. 82 Boulbina), Maza (Dk. 82 Zerrouki), Gouiri (Dk. 64 Amoura), Hadj Moussa (Dk. 64 Mahrez)

Goller: Dk. 17, Dk. 60 ve Dk. 76 Messi (Arjantin)

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

Arjantinliler 5. dakikada Messi'nin attığı golle sevinirken, Cezayirliler 9. dakikada Chaibi'nin filelere giden topuyla sevindi ancak iki gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Arjantin'in topun kontrolünü alıp rakip yarı alana yerleşerek oynadığı maçta kilidi açan isim Lionel Messi oldu. Süper yıldız, ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümlerinde Cezayir, Arjantin ceza sahası etrafında kendini daha çok gösterse de Güney Amerika temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya daha cesur başlayan Cezayir, hücumda daha çok kendisini gösterse de 60. dakikada Messi yakaladığı fırsatı gole çevirerek Arjantin'i 2-0 öne geçirdi. Arjantin'in kaptanı, 76. dakikada bir kez daha ülkesini sevince boğarak takımının üçüncü golünü kaydetti. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, Cezayir'i 3-0 yenerek 2026'ya galibiyetle başladı.

17. dakikada Arjantin öne geçti. Orta sahadan de Paul'un derinlemesine gönderdiği pasla buluşan Messi'nin ceza yayı üzerinden şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

44. dakikada orta sahadan gönderilen pası alan Chaibi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

50. dakikada Messi ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

54. dakikada Lautaro Martinez sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kalecinin kontrol ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada Messi skoru 2-0'a getirdi. Mac Allister'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Zidane'dan seken topu tamamlayan Messi hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti.

65. dakikada kaleci Zidane, Messi'nin hat-trick yapmasına izin vermedi. Cezayir savunmasının arasına gönderilen pası alarak ceza sahasına yönelen Messi'nin şutunda Cezayirli kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Messi'nin üçüncü golü geldi. Orta sahadan aldığı topla atağı başlatan Messi, soldan bindiren Nico Gonzalez'e pasını verdi. Nico Gonzalez'in soldan ceza yayına çıkardığı topla buluşan Messi yerden düzgün bir şutla top filelere gönderdi: 3-0

Arjantin karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

Lionel Messi, Arjantin, Cezayir, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin, Cezayir'i 3-0 Yenerek Dünya Kupası'na Başladı - Son Dakika

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