Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

29.05.2026 11:12
Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, 2026 Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu duyurdu.

Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Lionel Scaloni, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Kadroya dahil edilen Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu (26) Lionel Messi, kariyerinde 6. kez turnuvada boy gösterecek.

Dünya Kupası J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele edecek Arjantin'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Defans: Leonardo Balerdi, Facundo Medina (Olimpik Marsilya), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Orta saha: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

Forvet: Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter)

Kaynak: AA

