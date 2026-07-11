Arjantin-İsviçre Çeyrek Finali! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin-İsviçre Çeyrek Finali!

11.07.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, İsviçre ile karşılaşıyor. Maç TSİ 04.00'te.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Kansas City Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pedro Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak.

Arjantin son 2 maçını 3-2 kazandı

Dünya Kupası'nda J Grubu'nda yer alan Arjantin; Cezayir, Avusturya ve Ürdün karşısında kazanarak grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelen Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek turu geçti.

Son 16 turunda Mısır'la eşleşen Arjantin, rakibi karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak çeyrek final biletini aldı.

Arjantin'de gözler Messi'de olacak

Arjantin'in 38 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, İsviçre maçında takımının en önemli kozu olacak. 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız futbolcu, organizasyonda üst üste 9 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Messi, bu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 gol sevinci yaşarken, Fransız yıldız Mbappe ile birlikte krallık yarışında zirvede yer alıyor.

İsviçre grupta hata yapmadı

Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden İsviçre ise ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalırken, Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'yı da 2-1 mağlup ederek 7 puanla grubu zirvede tamamladı.

Son 32 turunda Cezayir'le karşılaşan İsviçre, rakibini 2-0 yenerek son 16 turunda Kolombiya'nın rakibi oldu. Normal süresi ve uzatma dakikalarının golsüz berabere bittiği maçta penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı geçen İsviçre, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İsviçre'de Manzambi forma giyemeyecek

Arjantin maçı öncesinde İsviçre'de takımın en golcü oyuncusu Johan Manzambi'nin sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Murat Yakın, Manzambi'nin Arjantin maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Johan Manzambi, Bosna Hersek ve Kanada maçlarında 3 kez fileleri havalandırmıştı. Bu oyuncunun yokluğunda hücum hattında gözler Vargas ve Embolo'da olacak.

Rekabette Arjantin üstün

İki takım, Dünya Kupası'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen organizasyonda iki takım aynı grupta yer almıştı. Arjantin, İsviçre'yi 2-0 mağlup ederken üst tura çıkma başarısı göstermiş, İsviçre ise 3 maç sonunda puan alamayarak organizasyona veda etmişti.

İki takım 2014 yılında Brezilya'da gerçekleştirilen turnuvada da karşılaştı. Her iki ekip de gruptan çıkmayı başarırken son 16 turunda birbirlerine rakip oldular. Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Arjantin, Messi'nin asistinde Angel Di Maria'nın 118. dakikada attığı golle rakibini elemeyi başardı.

2014 yılında oynanan maçta kadroda olan isimlerden Lionel Messi ve Granit Xhaka, yarınki maçta takımlarının başında kaptan olarak sahaya çıkacak.

Kaynak: AA

Arjantin, Etkinlik, İsviçre, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin-İsviçre Çeyrek Finali! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mağaraya giren şahıs kayboldu 5 arkadaşı gözaltına alındı Mağaraya giren şahıs kayboldu; 5 arkadaşı gözaltına alındı
Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Amirine saldırdı, 23 senelik tazminattan oldu Amirine saldırdı, 23 senelik tazminattan oldu
İstasyonda “200 TL“ skandalı Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür İstasyonda "200 TL" skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
07:11
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
00:41
İstanbul’da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 İntihar
İstanbul'da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 İntihar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 09:33:38. #7.13#
SON DAKİKA: Arjantin-İsviçre Çeyrek Finali! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.