Arjantin, İsviçre'yi eledi

(ANKARA) - 2026 FIFA 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son yarı finalist, İsviçre 'yi uzatmalara giden maçta 3-1 yenen Arjantin oldu.

Arjantin ile İsviçre, Kansas City'de karşılaştı. Arjantin 10. dakikada Mac Allister'in golüyle öne geçerken, İsviçre'de Ndoye 67. dakikada skoru eşitledi.

Uzatmalara giden maçın 112. dakikasında Alvarez, 120 artı 1'de de Lautaro Martinez'in golleriyle 3-1 öne geçen Arjantin yarı finale kalmaya hak kazandı.

İsviçre'de Embolo 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Yarı finalde Fransa ile İspanya 14 Temmuz'da, İngiltere ile Arjantin ise 15 Temmuz'da karşılaşacak.

Final maçı ise 19 Temmuz'da oynanacak.