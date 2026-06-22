Arjantin, Messi'nin Golleriyle Avusturya'yı Yenerek 2'de 2 Yaptı

2026 Dünya Kupası J Grubu 2'nci hafta maçında Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Lionel Messi attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 9'uncu dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan dışarı göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Mücadelenin gol perdesi 38'inci dakikada açıldı. Ceza sahası içinde topla buluşan Messi, gelişine yaptığı şık plase vuruşla fileleri havalandırdı ve Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Arjantin, uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı. 90+5'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi, attığı golle maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkma yolunda önemli avantaj elde etti. Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya ise 3 puanda kaldı.

J Grubu'nun 3'üncü ve son maçında Arjantin, Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Avusturya ise Cezayir ile mücadele edecek.

MESSI, DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı iki golle FIFA Dünya Kupası tarihine geçti. Daha önce Cezayir karşısında kaydettiği gollerle Alman efsane Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoruna ortak olan Messi, bu maçta da fileleri iki kez havalandırarak turnuvadaki gol sayısını 18'e çıkardı ve Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Öte yandan Messi, turnuvada daha önce kaydettiği hat-trick ile bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı futbolcu unvanının da sahibi olmuştu.