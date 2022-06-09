Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı

Copa America'yı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin en önemli aktör olduğunu belirten takım arkadaşı kaleci Emiliano Martinez, yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

"HERKES SUSAR"

Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi, Prime Video'ya verdiği röportajda Messi'nin soyunma odasında yaptığı bir konuşmaya ilişkin, "Messi'nin konuşması karşısında tüylerim diken diken oldu. O konuşurken herkes susar. İster menajer ister Arjantin Devlet Başkanı olsun, kim olursa olsun herkes bu şekildedir. Sadece susarlar" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Martinez'in Arjantin Devlet Başkanı'nı da konuya dahil etmesi ülkesinde tartışma konusu oldu. Bazı Arjantinliler Martinez'e tepki gösterirken, sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi.