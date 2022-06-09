Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı

09.06.2022 22:51

Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Lionel Messi'ye övgüler dizerken ipin ucunu kaçırdı. "Messi konuşurken, Arjantin Devlet Başkanı bile susar." diyen Martinez'in sözleri ülkesinde tepki çekerken, futbolcu bazı kesimleri de duruma sessiz kalmadı.

Copa America'yı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin en önemli aktör olduğunu belirten takım arkadaşı kaleci Emiliano Martinez, yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

"HERKES SUSAR"

Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi, Prime Video'ya verdiği röportajda Messi'nin soyunma odasında yaptığı bir konuşmaya ilişkin, "Messi'nin konuşması karşısında tüylerim diken diken oldu. O konuşurken herkes susar. İster menajer ister Arjantin Devlet Başkanı olsun, kim olursa olsun herkes bu şekildedir. Sadece susarlar" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Martinez'in Arjantin Devlet Başkanı'nı da konuya dahil etmesi ülkesinde tartışma konusu oldu. Bazı Arjantinliler Martinez'e tepki gösterirken, sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi.

YORUMLAR
500
Arjantin Milli Günü Resepsiyonu Arjantin Milli Günü Resepsiyonu

Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr olabileceği belirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 23:04:34. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement