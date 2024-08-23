Arkas Spor, Akkuş Belediyespor\'dan Can Koç\'u kadrosuna kattı

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Arkas Spor, Akkuş Belediyespor'dan 2003 doğumlu pasör çaprazı Can Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezona etkili bir giriş yapmak için kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımda yer alan birçok oyuncu ile yollarını ayıran İzmir ekibi, dış transferde de atağa geçti. İlk olarak Joao Franck, Eduardo Carisio, Burakhan Tosun ve Samet Yalçın'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de pasör çaprazı bölgesine bir takviye yaptı. Arkas Spor, Akkuş Belediyespor'dan 21 yaşındaki pasör çaprazı Can Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı. - İZMİR