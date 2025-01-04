Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Eduardo Carisio, Burakhan Tosun, Can Koç, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı)
Altekma: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit ( Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Setler: 25-20, 25-20, 25-22
Süre: 107 dakika (32, 34, 41) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 Geçti - Son Dakika
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