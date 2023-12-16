Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Canham, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı)
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Einsamarein, Nwachukwu, Taha Erden, Yiğit Yıldız ( Salih Özdemir, İlker Alican Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Murat Al)
Setler: 25-16, 25-13, 20-25, 25-13
Süre: 94 dakika (27, 19, 27, 21)
AXA Sigorta Efeler Ligi 12. haftasında Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.
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