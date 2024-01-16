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Arkas Spor, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için rövanş maçına çıkacak - Son Dakika
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için rövanş maçına çıkacak

CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında İspanya'da Rio Duero'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, yarın evinde oynayacağı rövanş maçında çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. İzmir temsilcisi, 2 set alması halinde hedefine ulaşacaklarını belirtirken, taraftarların desteğini beklediklerini söyledi.

Arkas Spor, CEV Kupası\'nda çeyrek finale yükselmek için rövanş maçına çıkacak
16.01.2024 - 10:20,
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CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında İspanya'da Rio Duero'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, yarın rakibiyle evinde rövanş maçına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

İzmir temsilcisi rakibi karşısında 2 set alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Avrupa'da bu sezon oynadıkları 7 maçın 7'sini de kazandıklarının altını çizerek, "Galibiyet serimizi 8 maça yükseltmeyi ve adımızı bir üst tura yazdırmayı hedefliyoruz. Seyircimizin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arkas Spor, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için rövanş maçına çıkacak - Son Dakika
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