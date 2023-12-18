Arkas Spor, CEV Kupası\'nda play-off biletini almak için Çekya\'ya konuk olacak

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, yarın play-off biletini almak için rakibine konuk olacak.

Karlovy Vary Spor Salonu'nda oynanacak rövanş maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Nuno Maia (Portekiz), Katarzyna Sokol (Polonya) hakem ikilisi yönetecek. Mavi-beyazlılar, her türlü galibiyette ya da 3-2'lik yenilgi halinde bir üst tura yükselecek. Çekya ekibinin 3-1 ya da 3-0'lık galibeyeti durumunda turu geçen takımı altın set belirleyecek. İzmir temsilcisi turu geçerse üst turda Rio Duero (İspanya) - Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı Chenois deplasmanda 3-2 kazandı.

Müzesinde Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan Arkas Spor, daha önce CEV Kupası'nda iki kez çeyrek finale kalmayı başarmıştı.