Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında Rio Duero\'yu 3-1 yenerek avantajlı bir skor elde etti

Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Rio Duero'yu 3-1 yenerek avantajlı bir skor İzmir'e döndü.

Arkas Spor, CEV Kupası Play-Off Turu ilk maçında İspanyol ekibi Rio Duero'ya konuk oldu. Los Pajaritos Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-1'lik skorla geçen İzmir ekibi, İspanya'da avantajlı bir skor elde eti. Bu zorlu müsabakanın rövanşı ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Arkas Spor'un her türlü alacağı galibiyetin yanı sıra en az 2 set kazanması durumunda rakibini elemeyi başaracak.

Öte yandan Arkas Spor, 13 Ocak Cumartesi günü Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart'ı konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saatler 16.00'yı gösterdiğinde başlayacak. - İZMİR