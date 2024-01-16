Arkas Spor, CEV Kupası play-off turunda İspanya temsilcisini konuk edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İspanya temsilcisi Rio Duero'yu konuk edecek.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Sırbistan'dan Tomislav Popovic ile Yunanistan'dan Theodora Kyriopoulou hakem ikilisi görev yapacak.
Arkas Spor, İspanya'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Turu geçecek ekip, çeyrek finalde CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek takımla karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında 131. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 69 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.
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