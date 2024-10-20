Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde konuk olduğu Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Şırnak 100. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Santiago Osmany, Metin Toy, Georgiev Ivanov, Christian Mejias, Furkan Dur ( Semih Çelik, Atakan Topal, Slavchev Bardarov, Caner Çiçekoğlu, Çağatay Durmuş)
Arkas Spor: Eduardo Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Gyorge Grozer, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Cansın Savcı, Ulaş Onur Topbaşlı, Burakhan Tosun)
Setler: 25-21, 25-16, 17-25, 20-25, 15-9
Süre: 127 dakika (30, 25, 26, 29, 17) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Cizre Belediyespor'a 3-2 Yenildi - Son Dakika
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