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Arkas Spor, Cizre Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Arkas Spor, Cizre Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 17. hafta mücadelesinde yarın Cizre Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Arkas Spor, ligde 8 galibiyet 8 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Cizre Belediyespor ise 6 galibiyet, 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirterek, ekibimize güvenimiz tam dedi.

Arkas Spor, Cizre Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak
25.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 17. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Cizre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki 17. hafta mücadelesinde yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Cizre Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde Arkas Spor, 8 galibiyet 8 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Cizre Belediyespor ise 6 galibiyet, 10 mağlubiyetle puan tablosunda 8. basamakta bulunuyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, zorlu deplasmandan İzmir'e galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ligin ilk yarısında evimizde yenmeyi başardığımız rakibimizi bir kez daha mağlup etmek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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