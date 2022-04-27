Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı

27.04.2022 11:49
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı yarın Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında oynanacak ilk maçla başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı yarın Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında oynanacak ilk maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak serinin ilk maçı saat 15.00'te başlayacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım sezonu üçüncü bitirecek.

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasındaki serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.

Seride eşitlik halinde ise üçüncü karşılaşma 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement