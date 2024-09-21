Voleybol Erkekler Balkan Kupası B Grubu ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Radnicki'yi 3-2 yenen Arkas Spor, finale yükseldi.
Yunanistan'ın Selanik kentindeki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Arkas Spor, sonraki 2 seti 25-23'lük skorlarla kaybetti. Son 2 seti 25-16 ve 15-11'lik skorlarla alan Arkas Spor, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Yarın saat 21.00'de oynanacak finalde mücadele etme hakkı kazanan İzmir ekibi, ilk maçında Romanya'nın Steaua Bükreş takımını 3-1 yenmişti.
Arkas Spor'un rakibi bu akşam oynanacak Pegasus Polichnis (Yunanistan)-Beroe 2016 (Bulgaristan) maçının ardından belli olacak.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor Finale Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?