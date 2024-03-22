Arkas Spor, normal sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor - Son Dakika
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Arkas Spor, normal sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi normal sezonun son maçında Brand Group Alanya Belediyespor'u konuk edecek. Basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini mağlup ederek taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerini belirtti. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor, play-off finaline kalamayacak olsa da beşincilik için play-off oynayacak.

22.03.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
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Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi normal sezonun son maçında yarın Brand Group Alanya Belediyespor'u konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, normal sezonu galibiyetle tamamlamayı planladıklarını belirtti. Tüm voleybolseverleri salona davet eden Özden, "Rakibimizi mağlup ederek taraftarlarımıza galibiyet hediye etmeyi ve normal sezonu bu şekilde bitirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.

Ligde play-off final aşamasına kalma şansı bulunmayan Arkas Spor, beşincilik için play-off oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, normal sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor - Son Dakika

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