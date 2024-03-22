Arkas Spor, normal sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi normal sezonun son maçında yarın Brand Group Alanya Belediyespor'u konuk edecek.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, normal sezonu galibiyetle tamamlamayı planladıklarını belirtti. Tüm voleybolseverleri salona davet eden Özden, "Rakibimizi mağlup ederek taraftarlarımıza galibiyet hediye etmeyi ve normal sezonu bu şekilde bitirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.
Ligde play-off final aşamasına kalma şansı bulunmayan Arkas Spor, beşincilik için play-off oynayacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu lider tamamlayan Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarında da aynı başarıyı ortaya koyarak 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak istiyor. Yüksekova ekibi, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla çeyrek finalde avantaj elde etmek için mücadele edecek.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman, enerjisini atması için yönlendirildiği halterde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Şimdi ise olimpiyat şampiyonluğuyla başarısını taçlandırmak istiyor. 19 yaşındaki Kaan Kahriman, azmi ve yeteneği sayesinde haltere başladıktan kısa bir süre sonra birinci olmayı başardı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilen Kahriman, son olarak Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hedefi ise 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayla dönmek. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan, üniversitede sporculara yapılan ciddi yatırımların başarıları getirdiğini belirtti.
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 26. hafta mücadelesinde yarın Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yüzme branşında yarışan 16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, 200 metre kurbağalamada ve 100 metre serbest stilde gümüş madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda rekorlar kıran Ada Zehra, Trisome Oyunları'nda altın madalya beklemesine rağmen gümüş madalya aldı. Antalya'da düzenlenen oyunlarda en genç kürsü gören sporcu olan Ada Zehra, gelecek yarışlarda altın madalya almayı hedefliyor.
Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Öz eleştirimi yapıyorum, 'Ne gerek var İbo' diyorum ama misafir gelmiş bir kulübenin önünde de o kadar hareketler yapılır mı? Orada da bize hak versinler.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi'nde bin 750 kadın bir araya geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e başpehlivanlık altın kemeri takdim edildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında P. Karşıyaka, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20.30'da Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. P. Karşıyaka 16 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 18 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk devre müsabakasını P. Karşıyaka 94-85 kazanmıştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta mücadeleleri başlarken, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 30. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. Müsabakaların programı ve maç saatleri haberde yer almaktadır.
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