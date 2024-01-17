Arkas Spor, Rio Duero\'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Canham, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Rio Duero: Tous, Lopez, Zamorano, Flores, Cunha, Gomez (Martin, Abeytua, Pellicer)
Setler: 25-22, 25-20, 25-23
Süre: 73 dakika (23, 24, 26)
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Rio Duero'yu 3-0 mağlup eden Arkas Spor, adını çeyrek finale yazdırdı.
Türk temsilcisi, İspanya'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.
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