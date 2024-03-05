Arkas Spor, TÜRŞAD ile karşılaşacak

Muammer Sarıkaya: Galatasaray maçına galibiyet için gidiyoruz

Çaykur Rizespor'un oyuncusu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçına galibiyet almak için gittiklerini söyledi. Sarıkaya, takımın Avrupa hedefine odaklandığını ve birlikte mücadele ettiklerinde başarılı olduklarını belirtti. Ayrıca, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadığını ve kendini kanıtlamak istediğini ifade etti.