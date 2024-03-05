Arkas Spor, TÜRŞAD ile karşılaşacak

Efeler Ligi 23. haftasında Arkas Spor, yarın TÜRŞAD ile karşı karşıya gelecek. Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 23. haftasında yarın TÜRŞAD ile karşı karşıya gelecek. Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle ligde 6. basamakta yer alırken, TÜRŞAD ise 6 galibiyet, 10 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.
Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Spor Toto galibiyetinden sonra TÜRŞAD'ı da mağlup etmek istediklerini belirterek, "Motivasyonumuz yüksek ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. - İZMİR
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Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzincan'da bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak rehberlik etti. Tunceli'den araçla Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden ekip, telesiyejle çıkış yaparak zirveye ulaştı. Katılımcılar, zirvede pankart açarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve ardından inişe geçti. Tırmanışı başarıyla tamamlayan sporcular, telesiyejle araçlarının bulunduğu noktaya geri döndü.
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