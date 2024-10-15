Arkas Spor'un Avrupa'ya Veda Ağı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu rövanşında Arkas Spor, deplasmanda Finlandiya'nın Akaa takımına 3-0 yenildi.
Finlandiya temsilcisi, Akaa kentindeki Viialan Liikuntahalli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-23, 28-26 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
İzmir'de oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden Arkas Spor, organizasyona veda etti.
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