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Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 Yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 25-16, 25-17, 25-21 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 73 dakika sürdü ve Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı.

Arkas Spor, Ziraat Bankkart\'ı 3-0 Yendi
13.01.2024 - 17:37,
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Abdulsamet Yalçın)

Setler: 25-16, 25-17, 25-21

Süre: 73 dakika (22, 23, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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