18:29 • •
16:16 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz•
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Abdulsamet Yalçın)
Setler: 25-16, 25-17, 25-21
Süre: 73 dakika (22, 23, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.
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