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Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile karşılaşacak - Son Dakika
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Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile karşılaşacak

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 15. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. Arkas Spor, ligde 7. sırada yer alırken, Ziraat Bankkart ise 3. basamakta bulunuyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, taraftarların desteğiyle galibiyetlerini sürdürmek istediklerini belirtti.

Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile karşılaşacak
12.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:05
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 15. hafta mücadelesinde yarın Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 7 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, Ziraat Bankkart ise 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle puan tablosunda 3. basamakta bulunuyor. Galatasaray'ın ardından Ziraat Bankkart'ı da mağlup ederek galibiyetlerini sürdürmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir maç bizi bekliyor ancak taraftarlarımızın desteğiyle bu önemli engeli de aşacağımıza olan inancımız tam. Tüm İzmirli voleybol severleri salona davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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