Arkasspor, Kızıltepe'de galibiyet arıyor - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Arkasspor yarın deplasmanda Yeni Kızıltepespor'la karşılaşacak. Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde son 6 haftaya giriyoruz ve her maçın önemi bir kat daha arttı. Kızıltepe'den 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok" dedi. Ligin ilk yarısında rakibini evinde 3-0 mağlup eden Arkasspor 42 puanla 4'üncü sırada, Yeni Kızıltepespor ise 22 puanla 10'uncu basamakta yer alıyor.

- İzmir