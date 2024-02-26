Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması Tamamlandı

Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması Tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi. 2 gün süren mücadelelerde 18 ilden 300 sporcunun katıldığı yarışmada, 48 genç sporcu madalya kazandı. Bolulu genç sporcular 27 madalya ile turnuvada başarı gösterdi.

26.02.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması 2 gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. 18 ilden 300 sporcunun katıldığı yarışmada, 48 genç sporcu madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlendi. Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması 2 gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. 18 ilden 300 sporcu yarışmaya katıldı. 12 yaşından 20'li yaşlara kadar sporcunun katıldığı turnuvada 48 genç madalya kazandı. 48 madalyanın 27'sini Bolulu genç sporcular kazanarak turnuvada başarı gösterdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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