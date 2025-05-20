Armada Praxis Yalıkavak Şampiyon

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Adasokağı'nı 28-18 yenen Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-8'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 28-18 galip ayrıldı.
Rakibi karşısında seriyi 3-1 kazanan Armada Praxis Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Armada Praxis Yalıkavak'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Armada Praxis Yalıkavak'a kupası verildi.
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