Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 29-23 yendi.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, misafir takımın 14-13'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda tempoyu artıran ev sahibi ekip, maçı 29-23 kazanarak seride 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 20 Mayıs Salı günü yine aynı salonda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Armada Praxis Yalıkavak Şampiyonluk İçin Öne Geçti - Son Dakika
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