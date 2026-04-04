Armada Praxis Yalıkavakspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-19 mağlup ederek deplasmandan 2 puanla Bodrum'a döndü.

Çamlıca Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede "Denizin Kızları", disiplinli oyun yapısı ve etkili hücum performansıyla sahada üstünlük kurdu. Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip, ilk yarıda kontrollü bir oyun sergiledi. İlk devre 8-8 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Yalıkavak temsilcisi, savunmada sertliğini artırarak hızlı hücumlarla farkı açtı. Özellikle ikinci devrede ortaya koyduğu performansla rakibine üstünlük sağlayan Armada Praxis Yalıkavak Spor, karşılaşmayı 25-19 kazanarak deplasman serisine galibiyetle başladı. Karşılaşmada Yalıkavak ekibinde Gülcan Tügel 8 gol, Ceylan Aydemir 7 gol ve Edanur Burhan 4 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Takım genelinde ise yüksek mücadele gücü ve kolektif oyun anlayışı öne çıktı. Bu sonuçla birlikte Armada Praxis Yalıkavak Spor, üst üste oynayacağı zorlu deplasman serisi öncesinde moral kazanırken ligdeki iddiasını sürdürdü.

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul deplasmanında alınan bu galibiyet, takımımızın karakterini ve hedeflerine olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. Sahada büyük bir mücadele gösteren tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Sezon boyunca bizlere destek olan taraftarlarımıza, kulübümüzün yanında duran sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzde zorlu bir deplasman süreci daha var. Aynı kararlılık ve disiplinle yolumuza devam ederek sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Armada Praxis Yalıkavak Spor, önümüzdeki haftalarda oynayacağı kritik karşılaşmalarla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. - MUĞLA