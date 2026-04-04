Armada Praxis Yalıkavakspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Armada Praxis Yalıkavakspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü

Armada Praxis Yalıkavakspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü
04.04.2026 22:27  Güncelleme: 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-19 yenerek deplasmandan 2 puanla döndü. Takım, disiplinli oyunuyla ve etkili hücumuyla dikkat çekti. Kulüp başkanı Emin Palalı, galibiyetin takım karakterini gösterdiğini belirtti.

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-19 mağlup ederek deplasmandan 2 puanla Bodrum'a döndü.

Çamlıca Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede "Denizin Kızları", disiplinli oyun yapısı ve etkili hücum performansıyla sahada üstünlük kurdu. Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip, ilk yarıda kontrollü bir oyun sergiledi. İlk devre 8-8 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Yalıkavak temsilcisi, savunmada sertliğini artırarak hızlı hücumlarla farkı açtı. Özellikle ikinci devrede ortaya koyduğu performansla rakibine üstünlük sağlayan Armada Praxis Yalıkavak Spor, karşılaşmayı 25-19 kazanarak deplasman serisine galibiyetle başladı. Karşılaşmada Yalıkavak ekibinde Gülcan Tügel 8 gol, Ceylan Aydemir 7 gol ve Edanur Burhan 4 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Takım genelinde ise yüksek mücadele gücü ve kolektif oyun anlayışı öne çıktı. Bu sonuçla birlikte Armada Praxis Yalıkavak Spor, üst üste oynayacağı zorlu deplasman serisi öncesinde moral kazanırken ligdeki iddiasını sürdürdü.

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul deplasmanında alınan bu galibiyet, takımımızın karakterini ve hedeflerine olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. Sahada büyük bir mücadele gösteren tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Sezon boyunca bizlere destek olan taraftarlarımıza, kulübümüzün yanında duran sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzde zorlu bir deplasman süreci daha var. Aynı kararlılık ve disiplinle yolumuza devam ederek sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Armada Praxis Yalıkavak Spor, önümüzdeki haftalarda oynayacağı kritik karşılaşmalarla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor

08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:29:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.