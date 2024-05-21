Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 35-26 yendi.
Ev sahibi Armada Praxis Yalıkavak, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-13 önde tamamladı.
İkinci devre farkı açan ve son bölümde rahat bir maç çıkaran Armada Praxis Yalıkavak, sahadan 35-26 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.
Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.
Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u mağlup ederek seriyi eşitledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?