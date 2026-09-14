Arsenal, Barcelona ve Freiburg haftayı lider tamamladı - Son Dakika
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Arsenal, Barcelona ve Freiburg haftayı lider tamamladı

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Avrupa'nın 5 büyük liginde hafta sonu maçlarının ardından Arsenal, Barcelona ve Freiburg puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Premier Lig'de 4'te 4 yapan Arsenal 12 puanla averajla Manchester City'nin önünde, LaLiga'da 5'te 5 yapan Barcelona 15 puanla, Bundesliga'da 3'te 3 yapan Freiburg averajla Borussia Dortmund'un önünde lider.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Freiburg, Ligue 1'de Lille ve Serie A'da maç fazlasıyla Lazio, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Arsenal 4'te 4 yaptı

Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Sunderland'i Bruno Guimaraes ve Bukayo Saka'nın (penaltıdan) golleriyle 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Haftanın öne çıkan maçında Manchester City, konuk olduğu Manchester United'ı 10 kişi kalmasına rağmen Erling Haaland'ın golüyle 1-0 yendi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve yoluna namağlup devam etti.

Liverpool, evinde Fulham ile 0-0 berabere kaldı. "Kırmızılar", 4. haftada üçüncü beraberliğini aldı.

Everton'ı ağırladığı mücadelede golsüz eşitliğe razı olan Tottenham, 4 hafta sonunda gol atmayı başaramadı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, Coventry deplasmanında 5-0 galip geldi.

Premier Lig'in ilk 4 haftasının ardından Arsenal, 12 puan ve averajla Manchester City'nin önünde zirvede yer aldı. Hull City ise 8 puanla iki takımı izledi.

Barcelona 5'te 5 ile başladı

LaLiga'nın 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 4-2 yenerek 5'te 5 yaptı.

Katalan ekibi, Xavi Espart, Lamine Yamal (2) ve Karim Adeyemi'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi. Milli futbolcu Arda Güler, 72. dakikada oyuna dahil oldu ve son golün pasını verdi.

Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe ise evinde Deportivo ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona, 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Real Madrid 12, Alaves, Atletico Madrid ve Sevilla, 10'ar puan topladı.

Bundesliga'da Freiburg kayıpsız

Bundesliga'nın 3. haftasında Freiburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı Yannik Engelhardt (2), Igor Matanovic (2) ve Maximilian Eggestein'ın golleriyle 5-0 yendi.

Borussia Dortmund, evinde Paderborn'u 3-0'lık skorla geçti ve namağlup ünvanını sürdürdü.

Son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Elversberg'i 2-1 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt ise Mainz 05'e konuk olduğu mücadeleyi 3-1 kazandı. Milli oyuncu Can Uzun, karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim, evinde Stuttgart'ı 2-1'lik skorla geçti.

Ligde 3'te 3 yapan Freiburg, averajla Borussia Dortmund'un önünde liderlikte yer aldı. Augsburg ve Bayern Münih ise 7 puan elde etti.

Ligue 1'de Lille zirvede

Ligue 1'in 4. haftasında Lille, sahasında Troyes'yı Tiago Santos ve Ethan Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'de Başar Önal ise 71 dakika sahada kaldı.

Strasbourg'a konuk olan Monaco, 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

Paris Saint-German'in (PSG) Brest deplasmanında 1-0 kazanarak ilk galibiyetini aldığı haftada Rennes ise sahasında Olimpik Marsilya'yı 1-0 yendi.

Lille, 10 puan ve averajla Monaco ile Rennes'in önünde zirveye yerleşti. Son şampiyon PSG ise 4 hafta sonunda 5 puana ulaştı.

Serie A'da Lazio maç fazlasıyla ilk sırada

Serie A'da Lazio, sahasında Milan ile 2-2 berabere kaldı.

Matteo Cancellieri ve Tijanni Noslin'in golleriyle 2-0 öne geçen ev sahibi takım, Diego Moreira'nın gollerine engel olamadı.

Napoli'nin evinde Bologna'yı 1-0 yendiği haftada Sassuolo ise sahasında Juventus'u 3-2'lik skorla geçti. Juventus'ta Zeki Çelik, 90 dakika görev yaptı.

Ligde 4. hafta, bu akşamki Como-Parma, Torino-Roma ve Inter-Udinese maçlarıyla tamamlanacak.

Lazio, 4 hafta sonunda 10 puan topladı ve maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Maç eksiği bulunan Roma ve Inter'in yanı sıra Cagliari 9'ar puan elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arsenal, Barcelona ve Freiburg haftayı lider tamamladı - Son Dakika

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