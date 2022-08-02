Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor

02.08.2022 18:30

Arsenal'den Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için önemli aşama kaydeden Galatasaray'ın, Uruguaylı futbolcuyu İstanbul'a getireceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların yıldız orta sahanın bonservisini 7.5 milyon pound karşılığında alması bekleniyor.

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahaya çok önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

TORREIRA, İSTANBUL'A GELECEK

İngiliz basınından Express'in haberine göre, Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı 7.5 milyon pound karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibi ile anlaşmaya vardığı ve futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getireceği iddia edildi.

31 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e yaklaşık 31 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.

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