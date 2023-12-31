İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

İki Londra ekibini karşı karşıya getiren maçta Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle öne geçti.

29. dakikada Raul Jimenez ile beraberliği yakalayan Fulham, 59. dakikada ise Bobby de Cordova-Reid'in attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Ligde son 5 maçtaki 3. yenilgisini yaşayan Arsenal 40 puanla 4. sırada kalırken, Fulham 24 puanla 13. sırada yer aldı.

Premier Lig'de günün diğer maçında ise Tottenham, Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.