Arsenal\'ın Genç Yıldızı Tarih Yazdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Max Dowman, Premier Lig'in en genç gol atan oyuncusu oldu. Arsenal, Everton'u 2-0 yendi.

İngiliz futbol kulübü Arsenal'de forma giyen 16 yaşındaki oyuncusu Max Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Premier Lig'de lider Arsenal konuk ettiği Everton'ı 89. dakikada Gyökeres ve 90+7'de Dowman'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İngiliz sağ kanat oyuncusu Dowman, 16 yaş 73 günlükken attığı bu golle Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti.

Daha önce en genç golcü ünvanın 2005 yılında attığı gol ile Everton oyuncusu James Vaughan'a (16 yaş 270 gün) aitti.

Ligin zirvesinde yer alan Arsenal, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken iki maçı eksik bulunan Manchester City ile arasında 10 puanlık fark oluştu.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 00:55:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.