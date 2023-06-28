Arsenal, Kai Havertz'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Arsenal, Kai Havertz'i kadrosuna kattı

28.06.2023 23:10

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen 24 yaşındaki forveti Kai Havertz'i kadrosuna kattığını açıkladı. Arsenal bu transfer için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin ödeyecek. Havertz, Chelsea'ye veda ederek Arsenal'e transfer olduğunu duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen 24 yaşındaki forveti Kai Havertz'i kadrosuna kattığını açıkladı. Arsenal bu transfer için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin ödeyecek.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Ligde bu sezon sıkıtılı süreçlerden geçen Chelsea'de 47 resmi maça çıkan Havertz, söz konusu mücadelelerde 9 gol atarken 1 de asist kaydetti.

CHELSEA'YE VEDA ETTİ

24 yaşındaki yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Chelsea'ye veda etti. Havertz paylaşımına, "Tüm desteğiniz için çok teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalimizi birlikte gerçekleştirdik" notunu düştü.

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