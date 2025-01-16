Arsenal, Kuzey Londra Derbisinde Tottenham'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Arsenal, Kuzey Londra Derbisinde Tottenham'ı Yendi

Arsenal, Kuzey Londra Derbisinde Tottenham\'ı Yendi

Arsenal, geriye düştüğü derbide Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek puanını 43'e çıkardı.

16.01.2025 01:28
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, geriye düştüğü Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Emirates'te Tottenham'ı konuk etti. Tottenham, Heung-min Son'un golüyle 25. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi 40. dakikada eşitlik golünü buldu. Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Gabriel kafayla dokunurken Solanke'ye çarpan top filelerle buluştu. Bu golden 4 dakika sonra Leandro Trossard topu ağlara gönderdi ve Arsenal soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi. Karşılıklı ataklarla geçilen 2. yarıda gol sesi çıkmazken Mikel Arteta'nın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Arsenal bu sonuçla puanını 43'e yükseltti ve lider Liverpool'un puan kaybı yaşadığı haftada farkı 4'e indirdi. Tottenham ise 24 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta Aston Villa'yı konuk edecek, Tottenham ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tottenham, Londra, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, Kuzey Londra Derbisinde Tottenham'ı Yendi - Son Dakika

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