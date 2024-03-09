Arsenal, son dakika golüyle Brentford'u yendi

Erzurum'da düzenlenen İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakaları devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakaları sürüyor. Kadınlarda Türkiye Macaristan ve Polonya'ya yenilirken, erkeklerde Türkiye Ukrayna'ya mağlup oldu. Diğer karşılaşmalarda ise Ukrayna, Çin, Hırvatistan ve Macaristan galip geldi.