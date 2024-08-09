Arshad Nadeem Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Arshad Nadeem Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm erkekler cirit atmada altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Nadeem, 92.97'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'e ait olimpiyat rekorunu kırdı.

09.08.2024 12:28
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Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atletizm erkekler cirit atmada altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden olimpiyatlar merakla takip ediliyor. Olimpiyat oyunlarında tarihi başarılara imza atan sporcular, ülkelerine başarıyla dönmeye devam ediyor. Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler cirit atmanın finallerinde Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem de tarihi başarıya imza attı. Nadeem, 92.97'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Pakistanlı 27 yaşındaki sporcu, tarihi başarısıyla Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'e (90.57) ait olimpiyat rekorunu da kırmış oldu.

"Gün benim günümdü"

Nadeem, başarısıyla 40 yıl sonra altın madalyayı ülkesine kazandırmış oldu. Başarısının ardından yaptığı açıklamada Nadeem, "Gün benim günümdü. Daha uzak bir mesafeye atabilirdim" dedi.

Olimpiyat rekoru kırarak tarihe geçti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Nadeem'in performansını canlı olarak izledi. Şerif, sporcunun başarısının ardından Pakistan ulusunu yürekten kutladığını söyledi. Nadeem'in olağanüstü başarısını öven Şerif, "Sadece altın madalya kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni bir olimpiyat rekoru kırarak tarihe geçti" dedi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arshad Nadeem Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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