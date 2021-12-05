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Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi

05.12.2021 15:38
Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası nefes kesen final müsabakasıyla sona erdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası nefes kesen final müsabakasıyla sona erdi.

Pandemi nedeniyle uzun süre sosyal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için birçok sanatsal ve sportif etkinliğe imza atan Battalgazi Belediyesi ile Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyona'sı sona erdi. Katılımın ücretsiz olduğu ve 82 bilardo severin katıldığı Şampiyona, birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu.

Özel bir Bilardo Salonunda düzenlenen Şampiyonada finale kalmayı başaran zorlu rakibi Ömer Faruk Geneş'i 28-40 mağlup eden Erkan Aktı, Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyona'sında birinci olmayı başardı. Nefesleri kesen final müsabakasının ardından Şampiyonada dereceye giren sporcular, Battalgazi Belediyesi tarafından para ödülleri ile ödüllendirildi ve kupaları verildi.

Dereceye giren sporculara para ödülü

Battalgazi'de ilk kez düzenlenen ve 4 gün süren Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası sonunda, Erkan Aktı birinci, Ömer Faruk Geneş ikinci, Yalçın Geneş üçüncü ve Celal Atabey dördüncü olmayı başardı. Sona eren şampiyonada birinciye 2 bin TL, ikinciye bin TL, üçüncü ve dördüncüye ise 500 TL para ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül'ün elinden aldı.

"Bu tür etkinliklerimiz aralıksız devam edecek"

Battalgazi'de bu tür sportif etkinliklerin aralıksız devam edeceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Türkiye Bilardo Federasyonunun destekleriyle Battalgazi'de düzenlediğimiz Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyona'sı sona erdi. Düzenlediğimiz etkinliğimizin yoğun ilgi görmesi bizleri de mutlu etti. Bilardo branşını ilçemizden yaygınlaştırmak adına ve bu tür etkinliklerin devamını sağlamak noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Avrupa'nın en çok ilgilenilen 5 sporu arasında bilardo vardır. Son yıllarda Türkiye'de önemli spor dalları içinde yer almaya başlamıştır. Bizler de gençlerimizin arzu ettiği etkinlikler ile güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Battalgazi Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her daim yanındayız. Gençlerimizi farklı spor branşlarıyla tanıştırmak için Battalgazi Belediyesi olarak etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz" dedi. - MALATYA

Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi
Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi
Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi
Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Bilardo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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