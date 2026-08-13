Arteta: Pozisyon Ürettik Ama Skora Yansıtamadık

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, Como 1907 karşısında yeterince pozisyon bulmalarına karşın bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, normal süresi 1-1 biten ve penaltı atışlarıyla 4-3 kazandıkları Como 1907 maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

İtalyan ekibi karşısında iyi bir test verdiklerini belirten Arteta, "Pazar günü Borussia Dortmund ile zor bir final oynadık. Bu yüzden oyuncuların sürelerini yönetmek ve onları çok fazla riske atmamak gerekiyordu. Kolay değildi ama yine de kadroda birçok değişiklik yapmayı başardık. Genç oyuncuları oynattık ve buna rağmen çok yüksek bir seviyede performans sergiledik. Bence maçı kazanmak için yeterince pozisyon ürettik, skor farklı olmalıydı. Gelişmemiz gereken kısım da bu." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, hakkında transfer iddiaları olan Myles Lewis-Skelly'nin attığı gol sonrası duygusal hareketleriyle ilgili soruya, "Çok duygusal bir oyuncu. Spekülasyonlar hakkında ne düşündüğümü biliyorsunuz. Eğer oyuncularımız hakkında spekülasyonlar varsa bu dikkat çektikleri ve harika bir iş çıkardıkları anlamına gelir." yanıtını verdi.

Lewis-Skelly'nin cesaret ve öğrenme hızından övgüyle söz eden Arteta, "Onun yaşındaki birinin bazı şeyleri özümsemesi haftalar, bazen aylar alır. O ise çok hızlı öğreniyor. Gerçekten akıllı bir oyuncu, bunu gerçekten çok istiyor ve sadece 19 yaşında. Bugün yaptığı bazı bireysel hareketler bence olağanüstüydü." dedi.

Arteta, şu ana kadar yapılan transferlerden memnun olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Yapmak istediğimiz daha çok şey var. Aktif bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Transfer piyasasında her şey sadece bize bağlı değil ama bu konuda netiz. Kulübün arzusu, isteği tartışılmaz ve bunu yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.