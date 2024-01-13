13:01 •
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
12:01 •
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakaları ile İzmir'de başladı.
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona İzmir, Ankara ve Samsun'dan 22 kulüpten 117 sporcu katılıyor.
Yarışma, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › İzmir'de Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması Başladı - Son Dakika