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İzmir'de Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması Başladı

İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakalarıyla başladı. İzmir, Ankara ve Samsun'dan 22 kulüpten 117 sporcu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen organizasyona katılıyor. Yarışma, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.

İzmir\'de Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması Başladı
13.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:49
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Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakaları ile İzmir'de başladı.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona İzmir, Ankara ve Samsun'dan 22 kulüpten 117 sporcu katılıyor.

Yarışma, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.

Kaynak: AA
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