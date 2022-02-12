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Artistik Buz Pateni Başkent Kupası - Son Dakika

Artistik Buz Pateni Başkent Kupası

12.02.2022 16:54
Artistik Buz Pateni Başkent Kupası

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Kupası ilk gününde minikler kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Kupası ilk gününde minikler kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Ümitköy Spor Kompleksi'nde iki gün sürecek organizasyonda minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sporcular piste çıktı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 14 kulüp ve 59 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, ilk gün minik ve minik yıldızlar kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Yıldız, genç ve büyükler kategorisinde yarışlara ise yarın devam edilecek.

Minikler kategorisinde madalya kazanan sporcular şunlar:

Minik kızlar:

1. Tuvana Çağla İğdi

2. Nehir Alan

3. Defne Sanal

Minik erkekler:

1. Batu Tasasız

2. Alper Öztürk

3. Aykut Eren Dinç

Minik Yıldızlar kızlar:

1. Azra Sağlam

2. Beyza Bağır

3. Bengisu Yağlıdere

Minik Yıldızlar erkekler:

1. Ege Alacan

2. Selman Ege Özcan

3. Volga Yusuf Ada Yılmaz

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Kocaeli, Ümitköy, Ankara, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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