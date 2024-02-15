Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Spor

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır\'da Dünya Kupası\'nda mücadele edecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, başkent Kahire'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli takımın 7 sporcunun temsil edeceğini duyurdu. İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız, milli takımın kadrosunda yer alacak.

15.02.2024 12:55
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Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de bugün başlayacak ve 18 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda milli takımı, 7 sporcunun temsil edeceği belirtildi.

Milli takımın kadrosunda İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız'ın bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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