 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin Atabarı Kayak Merkezinde Yarı Yıl Tatilinde Açılan Temel Kayak Eğitimi Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin Atabarı Kayak Merkezinde Yarı Yıl Tatilinde Açılan Temel Kayak Eğitimi Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde 6-14 yaş arası öğrenciler için temel kayak eğitimi kursuna ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler, kayak malzemelerini kullanmayı öğrenirken yetenekli gençler keşfedilerek ileri düzey eğitime tabi tutuluyor. Kayak severleri muhteşem manzara eşliğinde ağırlayan kayak merkezi, 3 ayrı pisti ve kaliteli karıyla dikkat çekiyor.

Artvin Atabarı Kayak Merkezinde Yarı Yıl Tatilinde Açılan Temel Kayak Eğitimi Kursu Yoğun İlgi Görüyor
27.01.2024 - 12:32,
Abone Ol

Artvin Atabarı Kayak Merkezinde yarı yıl tatilinde açılan temel kayak eğitimi kursu yoğun ilgi görüyor.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde 6-14 yaş arası öğrenciler için temek kayak eğitimi kursuna ev sahipliği yapıyor. Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nin ortaklaşa açtığı Temel Kayak Eğitim Kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Antrenörü Öğretim Görevlisi Fikri Özkan tarafından verilen eğitimde öğrenciler kayak malzemelerini kullanmayı öğreniyor. Eğitimlerde yetenekli gençler keşfedilerek kayak sporcusu olarak ileri düzey eğitime tabi tutuluyor. Kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta toplam bin 300 metre uzunluğunda 3 ayrı pisti olan Atabarı Kayak Merkezi çam, köknar ve ladin ağaçlarının ortasında muhteşem manzara eşliğinde ve kar kalitesiyle kayak severleri ağırlıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Antrenörü Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, geleneksel hale getirilen yarı yıl tatilinde ki temel eğitim kayak kurslarının yetenekli gençleri keşfetmek için önemli olduğunu dile getirerek "Yaklaşık 25 öğrencimiz var. Bunları iki gruba böldük birer gün arayla değiştirmeli gruplarımızı tam gün, dinlendirmeli ve öğlen yemeği vererek kurslarımızı 4'er gün tam gün halinde tamamlamış oluyoruz. Kursta sadece temel kayak eğitimi veriyoruz. İleri seviyede sporcu olan çocuklarımız var onlar da gençlik spor il müdürlüğümüzün kayak antrenörü Yunus hocamızın eşliğinde kulüp ve sporcu bazında çalışmalarına devam ediyor. Yetenekli çocukları böylece seçmiş oluyoruz" dedi.

Kayak kursuna katılan 6 yaşındaki Bora Aydın, önceden kızakla kaydığını şimdi ise iki günlük eğitim sonunda tek başına kayak takımlarıyla kayabildiğini söylerken, 12 yaşındaki Elif Sena Kul ise "Gençlik Spor İl Müdürlüğünün açtığı yarıl yıl tatilindeki kayak kursuna katılıyorum. Geçen yılda burada kayabiliyordum şimdi de zirveden kayabiliyorum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Gençlik, Artvin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Artvin Atabarı Kayak Merkezinde Yarı Yıl Tatilinde Açılan Temel Kayak Eğitimi Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

Son Dakika
13:12 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin Atabarı Kayak Merkezinde Yarı Yıl Tatilinde Açılan Temel Kayak Eğitimi Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement