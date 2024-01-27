Artvin Atabarı Kayak Merkezinde Yarı Yıl Tatilinde Açılan Temel Kayak Eğitimi Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Artvin Atabarı Kayak Merkezinde yarı yıl tatilinde açılan temel kayak eğitimi kursu yoğun ilgi görüyor.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde 6-14 yaş arası öğrenciler için temek kayak eğitimi kursuna ev sahipliği yapıyor. Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nin ortaklaşa açtığı Temel Kayak Eğitim Kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Antrenörü Öğretim Görevlisi Fikri Özkan tarafından verilen eğitimde öğrenciler kayak malzemelerini kullanmayı öğreniyor. Eğitimlerde yetenekli gençler keşfedilerek kayak sporcusu olarak ileri düzey eğitime tabi tutuluyor. Kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta toplam bin 300 metre uzunluğunda 3 ayrı pisti olan Atabarı Kayak Merkezi çam, köknar ve ladin ağaçlarının ortasında muhteşem manzara eşliğinde ve kar kalitesiyle kayak severleri ağırlıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Antrenörü Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, geleneksel hale getirilen yarı yıl tatilinde ki temel eğitim kayak kurslarının yetenekli gençleri keşfetmek için önemli olduğunu dile getirerek "Yaklaşık 25 öğrencimiz var. Bunları iki gruba böldük birer gün arayla değiştirmeli gruplarımızı tam gün, dinlendirmeli ve öğlen yemeği vererek kurslarımızı 4'er gün tam gün halinde tamamlamış oluyoruz. Kursta sadece temel kayak eğitimi veriyoruz. İleri seviyede sporcu olan çocuklarımız var onlar da gençlik spor il müdürlüğümüzün kayak antrenörü Yunus hocamızın eşliğinde kulüp ve sporcu bazında çalışmalarına devam ediyor. Yetenekli çocukları böylece seçmiş oluyoruz" dedi.

Kayak kursuna katılan 6 yaşındaki Bora Aydın, önceden kızakla kaydığını şimdi ise iki günlük eğitim sonunda tek başına kayak takımlarıyla kayabildiğini söylerken, 12 yaşındaki Elif Sena Kul ise "Gençlik Spor İl Müdürlüğünün açtığı yarıl yıl tatilindeki kayak kursuna katılıyorum. Geçen yılda burada kayabiliyordum şimdi de zirveden kayabiliyorum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN