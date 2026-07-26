Artvin'de Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı - Son Dakika
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Artvin'de Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı

Artvin\'de Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı
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Artvin'de düzenlenen yarışlarda 41 sporcu, zorlu parkurda mücadele etti. Kategorilerde heyecan dolu anlar yaşandı.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından Artvin'de düzenlenen 3'üncü Bölge 3'üncü Etap Dağ Bisikleti Yarışları'nda 4 ilden gelen 41 sporcu, Kafkasör Yaylası'nda hazırlanan zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen yarışlara Rize, Erzurum, Van ve Giresun'dan toplam 41 sporcu katıldı. U11, U13, U15 ve U17 kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular, yaş gruplarına göre hazırlanan 1 ve 1,7 kilometrelik parkurlarda en iyi dereceyi elde etmek için pedal çevirdi. Teknik inişler, virajlar ve engellerin yer aldığı parkur, sporculara zorlu anlar yaşattı.

Organizasyonun temel amacının hem Artvin'i tanıtmak hem de dağ bisikleti branşını yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Latif Yılmaztürk ise "Federasyonumuzla ortaklaşa bu yarışları Artvin'e kazandırdık. Sporcularımız, antrenörlerimiz ve hakemlerimiz memnun. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi organizasyonlara ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

FATMAGÜL KUTU: HEYECANDAN 3 YERİNE 4 TUR ATTIM

U15 kategorisi sporcusu Fatmagül Kutu (13), yarışın hem zorlayıcı hem de eğlenceli geçtiğini vurgulayarak, "Heyecandan 3 tur yerine 4 tur attım. Hedefim milli takıma girip çok iyi bir sporcu olmak" ifadelerini kullandı.

Aynı kategoride yarışan ve parkurda ikinci olan Nisa Enzel Kirez ise "Bisiklet kaydı ve düştüm ama devam ettim. Parkur teknikti, biraz zorlandım ama genel olarak çok güzeldi" dedi.

Erzurum'dan 7 sporcu ile yarışlara katılan antrenör Ömer Faruk Demir de organizasyondan memnun kaldıklarını belirterek, "Bir ikincimiz, bir üçüncümüz, bir dördüncümüz ve bir beşincimiz var. Kürsülerle dönüyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Artvin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artvin'de Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı - Son Dakika

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