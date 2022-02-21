Üye Girişi
Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

21.02.2022 10:19
Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

Artvin Atabarı Kayak Merkezi doldu taştı, kayak sporunu öğrenmek isteyenler kulüplere akın etti.

Artvin Atabarı Kayak Merkezi doldu taştı, kayak sporunu öğrenmek isteyenler kulüplere akın etti.

Artvin'in 2 bin rakımlı Mersivan Yaylası'nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kayak yapan vatandaşların yanı sıra kayak sporunu öğrenmek isteyenlerle doldu taştı.

Kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan ve kar örtüsüyle kayakseverlere ev sahipliği yapan Atabarı Kayak Merkezi, zorluk derecesine göre 3 pistten oluşan bin 300 metre pist uzunluğu ile yoğun ilgi görüyor. 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski ile hizmet veren kayak merkezinde Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle temel Kayak Eğitimi Kursları düzenleniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayak Antrenörleri Fikri Özkan ile Hasan Tahsin Aslan tarafından Atabarı Kayak Merkezi'nde 7-14 yaş grubu öğrencilere kayak sporu eğitimi verilirken, minik kursiyerlerin kayak sporu için oldukça hevesli olduğu gözleniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin Aslan bu yıl kurslara ilginin yoğun olduğunu ifade etti. Aslan, "Daha önceki eğitimlerimizde kayakla tanıştırdığımız pek çok sporcumuz pek çok öğrencimiz oldu. Daha nicelerini katmak için kayak sporunu sevdirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Kayak kursumuz kayak sezonun sonuna kadar Nisan başına kadar sürecek öyle tahmin ediyoruz. Çünkü kar durumu çok iyi. Yaş grubumuz da şuan ki eğitim döneminde 7- 14 yaş grubumuz var onlara eğitim veriyoruz. Kayağa 3 -4 yaşından itibaren başlanılan bir spor, ufak çocukları da alıyoruz onlara rüzgarı hissettiriyoruz, kaydırıyoruz tek başlarına kaymaya başlıyorlar daha sonra yaş ilerledikçe teknik eğitimleri vererek performans sporcusu haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

YORUMLAR
500
Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor Kar Voleybolu Avrupa Turu 3 yıl daha Kahramanmaraş'ta Kar Voleybolu Avrupa Turu 3 yıl daha Kahramanmaraş'ta

Kayak Merkezi, Artvin, Kayak, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
09:46 Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı
09:30 Survivor'da Yasin "yakacağım burayı" dedi! Devreye mecburen yangın tüpü girdi
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:27:36. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de kayak sporu yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement