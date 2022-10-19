Artvin haberi | Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor 1928: 3 Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Artvin Hopaspor'u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA

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