Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği üyeleri, sanatçı Kazım Koyuncu'nun mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, 2005 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu'nun mezarını ziyaret etti.

Dernek Başkan Bora Mercan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar, Koyuncu'nun Hopa ilçesine bağlı Yeşilköydeki mezarı başında bir araya geldi.

Mercan, Hopalı hemşehrileri, "Şair Ceketli Çocuk" olarak da tanınan Kazım Koyuncu'nun çok iyi bir Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi.

Koyuncu'nun Trabzonspor için bestelediği ve seslendirdiği şarkı ve marşların yıllar geçse de unutulmadığını vurgulayan Mercan, "Rahmetli Kazım Koyuncu, sanatıyla topluma mal olmuş bir insandı. Trabzonspor taraftarları olarak kendisini çok seviyoruz ve özlemle yad ediyoruz." dedi.